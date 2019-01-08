زاب ثروت يشارك بحملة «سديم» لمناهضة التنمر

شارك الفنان زاب ثروت، بحملة «قصتي مع التنمر»، من تنظيم برنامج «سديم»، ونشر مقطع فيديو عبر حسابه بموقع «انستجرام» يتحدث فيه عن التنمر، معلقًا: «الكلمة اللي بقلل بيها من شخص قدامي وبتجرحه مش هزار، أذية غيري مش هزار، التنمّر مش هزار».

وقال «ثروت» إن هناك فرقًا بين الانتقاد والإساءة، مضيفًا: "الانتقاد يعني أن الأمر لا يعجبني لأسباب معينة، ولكن إذا بدأت أسخر من الأمر وأقلل من شأنه أو استخف بالشخص أو بعمله، فالأمر أصبح يدخل في نطاق التنمر، خاصة إذا أصبحت هذه طريقة الكلام".

وتابع بأن هناك الكثير يتعرضون للتنمر، فهناك إحصائية تقول أن 70% من الأطفال في يتعرضون إلى التنمر، فهو أمر موجود بالفكر، فمعظم المجتمعات العربية تحب المزاح، ويحدث خلط بين التنمر والمزاح في بعض الأحيان، لذلك يجب أن نعلم أكثر عن الفرق بينهما، لآن التنمر قاد بعض الأشخاص إلى الانتحار.

ووجه «ثروت» رسالة بالفيديو مضمونها، «لا للكلام والنقد الهدام»، لأنه من الممكن أن تجرح شخص بسبب ذلك، ويظل متأثرًا طوال حياته بهذا النقد، أو أن تهدم حلمه بسبب ما تراه مزاح وهو في حقيقة الأمر تنمر، وتابع: "لا تدع التنمر يهزمك مهما كان ما تقدمه".



