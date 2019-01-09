ضبط 96 قضية تمونينة خلال 24 ساعة

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العثور على نصف طن لحوم ودجاج فاسدة داخل مطعم للوجبات الجاهرة بأكتوبر

تمكنت شرطة التموين من ضبط 96 قضية تموينية متنوعة خلال بـ3 محافظات.

كانت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بإشراف اللواء أنور سعيد مدير الإدارة، شنت بالتنسيق مع فروعها الجغرافية المختلفة حملات تموينية لإحكام السيطرة والرقابة على الأسواق والمحال التجارية ومخازن السلع والمواد غير المرخصة ، لضبط الأسواق ومكافحة جرائم الغش التجارى .

أسفرت جهود تلك الحملات التي شنت تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق ، خلال 24 ساعة عن ضبط 96 قضية تموينية متنوعة .

إذ تم ضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص" بمركز شرطة أخميم بسوهاج ، لتجميعه نصف طن لحوم مدون عليها آية بيانات وغير صالحة للإستهلاك الآدمى.

كما تم ضبط المسئول عن مطعم "غير مرخص" للوجبات الجاهزة بمدينة السادس من أكتوبر بالجيزة ، لتجميعه نصف طن لحوم ودواجن ومصنعاتها غير صالحة للإستهلاك الآدمى تمهيداً لطهيها وبيعها للجمهور ، كما تم ضبط مالك محل "غير مرخص" لتجارة مستحضرات التجميل بقسم شرطة المنشية بالإسكندرية لتجميعه كميات كبيرة من مستحضرات التجميل المتنوعة بلغت "13 ألف عبوة منتهية الصلاحية .

وضبط مالك محل بدال تموينى بقسم شرطة كرموز " بالإسكندرية" لحيازته وتجميعه عدد من البطاقات التموينية الذكية الخاصة بالمواطنين بلغت نحو (511) خمسمائة وإحدى عشر " بطاقة تموينية ، وبطاقة رقم سرى" بقصد إستخدامها فى عمليات صرف وهمية للمقررات التموينية والإستيلاء على قيمة الدعم ، وتحقيق أرباحاً غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدى وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات .