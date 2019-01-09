قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إنه لا يمكن التشكيك في ولاء وانتماء المصريين بالخارج لبلادهم، مشيرة إلى مدى شعورهم بالقلق إزاء المرحلة الحرجة التي مرت بها مصر.

وأضافت وزيرة الهجرة، خلال لقائها ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية «TEN»، مساء الأربعاء، أن هناك ارتباطًا وثقيًا بين الدولة وأبنائها بالخارج، التي تحرص الوزارة على نقل الأوضاع والإنجازات إليهم أول بأول.

وتابعت أنها تحرص في زياراتها الخارجية على مرفقة ممثلين من مختلف قطاعات الحكومة لنقل أوضاع الوطن للمصريين بالخارج، ما جعلهم مدركين تمامًا بكم التحديات التي تواجهها مصر وأصبحوا على وعي بأن الدولة تواجه حربًا متطورة وتنتظر منهم الكثير.