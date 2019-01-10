مدير مستشفيات جنوب الوادي: 80% من طلاب كليات الطب بالجامعة إناث

علق الدكتور أسامة حسين، مدير عام مستشفيات جامعة جنوب الوادي، على إعلان طبيب بمحافظة الأقصر تسعيرة للولادة 6 آلاف جنيه للذكور، و4 آلاف للإناث، قائلًا: «الرجل يحاول أن يتوائم مع الواقع ويقدم تخفيضًا للأسرة».

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «TEN»، مساء الأربعاء، أن الطبيب يحاول تخفيف العبء عن كاهل الأسرة خاصة وأن العمليات القيصرية وصلت في بعض المناطق إلى 12 ألف جنيه.

وحول التفرقة في التسعيرة بين الذكور والإناث، عقب: «إن 80% من طلاب كليات الطب بالجامعة من الفتيات، وحاليًا معاناة تربية الفتيات أصبحت أقل من ذي قبل، لكن في الصعيد يخشى الأهالي على الإناث لأن القلق عليهم يكون أكثر من الذكور، لذلك يصرون على إنجاب الولد حتى يخاويهن».