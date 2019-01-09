بدأت العاصفة الثلجية (نورما) التي تضرب لبنان منذ 4 أيام، في الانحسار بصورة تدريجية اعتبارًا من اليوم الأربعاء، بعدما شهدت البلاد خلال الأيام الماضية تساقطًا كثيفًا للأمطار الرعدية والثلوج واشتداد سرعة الرياح التي وصلت بالأمس إلى 100 كلم/ساعة، في حين لا تزال عدد من الطرق الرئيسية والفرعية في عموم البلاد مغلقة جراء الثلوج والتجمعات المائية التي تسببت فيها السيول.

وحذرت أجهزة الأمن والإغاثة المعنية، المواطنين اللبنانيين من استمرار السيول والعواصف الشديدة في عدد من المناطق، والتنبيه من خطورة السير في بعض الطرقات التي تشهد تراكمًا كثيفًا للثلوج، خشية تعرضهم لحوادث سير أو انزلاقات أو الاحتجاز داخل سياراتهم، مشيرة إلى أنه يجرى العمل على فتح الطرق المغلقة أمام حركة السير، خاصة وأن العديد منها لا يزال مغلقا بصورة نهائية والبعض الآخر لا يمكن السير فيه إلا عن طريق مركبات مجهزة بالسلاسل وسيارات الدفع الرباعي.

وتسببت الأمطار الغزيرة والتي وصلت إلى حد السيول في بعض المناطق شمالي وجنوبي البلاد، في غرق العديد من المنازل والمناطق الزراعية، خاصة في محافظة عكار، في حين شهدت المناطق الجنوبية، خاصة بمحافظة النبطية، فيضانًا كبيرًا للأنهار جراء السيول، على نحو أسفر عن تكون برك وتجمعات مائية كبيرة أعاقت حركة السير وغمرت الأراضي الزراعية وعدد من المنازل.

وأعلن الدفاع المدني اللبناني عن النجاح في تنفيذ عمليات إنقاذ مواطنين تعرضوا للحصار وسحب سيارات عالقة وتسهيل حركة المرور بسبب تراكم الثلوج، شملت 17 شخصًا يتوزعون على 4 محافظات، إلى جانب فتح 29 طريقًا بسبب تراكم الثلوج في محافظات جبل لبنان، والشمال والجنوب والبقاع وعكار، إلى جانب سحب 31 سيارة عالقة جراء تجمع مياه الأمطار على الطرق العامة.

من جانبها، قامت فرق الإنقاذ والتعامل مع الكوارث بالصليب الأحمر اللبناني بتقديم الدعم والمساعدة لمخيمات النازحين السوريين التي تضررت جراء العاصفة وغمرتها مياه الأمطار الكثيفة في محافظة بعلبك الهرمل، كما ساهمت في عمليات الإنقاذ وسحب السيارات التي غمرتها الأمطار في عدد من مناطق شمالي لبنان.