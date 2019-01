بعد فوزه بالجولدن جلوب.. رامي مالك ينافس برادلي كوبر وكريستيان بيل على جائزة الأفضل

7 ترشيحات لفيلم "أول رجل" رغم غيابه عن قوائم الجوائز هذا الموسم

ليدي جاجا في منافسة قوية مع جلين كلوز وأوليفيا كولمان وميليسيا مكارثى فى الصورة





أعلنت الاكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون، صباح أمس الأربعاء، قائمة ترشيحات جوائز البافتا في نسخته الـ72 ، قبل شهر من حفل توزيع الجوائز المقرر إقامته 10 فبراير المقبل في قاعة رويال الملكية بلندن.

واختارت الأكاديمية منذ أيام الممثلة البريطانية جوانا لوملي للسنة الثانية على التوالي، لتقديم الحفل، وهي ممثلة كوميدية ومنتجة بريطانية، ولدت في الهند عام 1946، وقضت بدايات حياتها في منطقة الشرق الأوسط، ترشحت ونالت العديد من جوائز البافتا خلال فترة التسعينات، وقدمت العديد من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية.

وتعد جوائز البافتا من أكثر جوائز الأفلام المرموقة خارج الولايات المتحدة، و مقياسا هاما لترشيحات وجوائز الأوسكار المقرر إعلانها 21 يناير الجاري، قبل حفل توزيع الجوائز المقرر 24 فبراير المقبل.

وتصدر فيلم "المفضلة- The Favourite"، قوائم الترشيحات، وتكرر اسمه ضمن 12 فئة ضمت كل من (أفضل سيناريو أصلي، أفضل إخراج، أفضل فيلم بريطاني وأفضل فيلم، أفضل تصوير سينمائي، أفضل مونتاج، أفضل تصميم فني، أفضل تصميم أزياء وأفضل ماكياج وتصفيف شعر، إلى جانب ترشيح بطلته أوليفيا كولمان ضمن قائمة أفضل ممثلة، ومساعديها إيما ستون وريتشيل وايز، وقال نقاد لشبكة بي بي سي البريطانية، إنه يلقى الكثير من الحب والقبول لدى الجمهور والنقاد، متوقعا له تحقيق أرقام هائلة في شباك التذاكر.

حصدت البريطانية أوليفيا كولمان على جائزة جولدن جلوب أفضل ممثلة، في الحفل الذي أقيم الأحد الماضي، عن دورها في فيلم الدراما الكوميدي "المفضلة"، الذي أدت فيه دور "آن" ملكة بريطانيا التي تعرضت للتلاعب من قبل مساعدتيها، حيث لعبت ريتشيل وايز دو صديقتها المقربة، وإيما ستون التي تلعب دور خادمتها، وبينام تنشغل الملكة بسباقات البط والطعام، تخطط المساعدتان للسيطرة على الحكم وتحقيق مصالحهما الشخصية.

وحقق فيلم "كفر ناحوم" للمخرجة اللبنانية نادين لبكي إنجازا جديدا، فبعد ترشيحه ضمن جوائز الجولدن جلوب، دخل أيضا في منافسة جديدة ضمن قائمة أفضل فيلم ناطق باللغة الأجنبية فى ترشيحات بافتا مع الفيلم المكسيكي، الذي حصد الجولدن جلوب "روما" للمخرج ألفونسو كوارون الذي حصد جائزة أفضل مخرج أيضا، وهو المنافس الأول والأقوى له، إلى جانب الفيلم الإيطالي "دوج مان"، والفيلم الياباني "سارقو المتاجر"، والفيلم البولندي "الحرب الباردة".

ألقت جوائز وترشيحات الجولدن جلوب بظلالها على قائمة ترشيحات واختيارات البافتا، فبعد فوز "بوهميان رابسودي- Bohemian Rhapsody"، بجائزة أفضل فيلم وبطله الممثل الأمريكي من أصل مصري رامي مالك بجائزة أفضل ممثل، ترشح الفيلم للمنافسة على 7 جوائز بالبافتا، وهي (رامي مالك ضمن قائمة أفضل ممثل، أفضل فيلم بريطاني، أفضل تصوير سينمائي وأفضل مونتاج، أفضل تصميم أزياء، أفضل ماكياج وتصفيف شعر، وأفضل صوت).

رامي مالك ليس بمفرده في قائمة الأفضل تمثيليا، ورغم حصوله على الجولدن جلوب، إلا أن المنافسة قوية هذه المرة بعد دخول كريستيان بيل معه في نفس القائمة عن دوره في فيلم "نائب – Vice"، وفيجو مورتنسن الذي نال إشادات كبيرة عن دوره في فيلم "كتاب أخضر - green book"، وستيف كوجان عن دوره في فيلم "هولمز وواتسون- Holmes & Watson"،"، وبرادلي كوبر عن رائعته الموسيقية "مولد نجمة- A Star Is Born".

رغم عودته لمنزله الأحد الماضي خالي الوفاض، وعدم حصوله على أي جائزة مما ترشح لها في الجولدن جلوب، إلا أن المجهود الذي بذله برادلي كوبر ليكون الممثل الرئيسي والمخرج والكاتب في "مولد نجمة" مقدر من قبل الأكاديمية البريطانية، وترشح ضمن قائمة أفضل مخرج لينافس ألفونسو كوارون مخرج فيلم روما الذي حصد الجولدن جلوب، إلى جانب كل من سبايك لي مخرج "رجل كلانس الأسود"، ويورجوس لانثيموس مخرج "المفضلة"، وباول باوليكووسكي مخرج "الحرب الباردة".

تستكمل المغنية والممثلة الأمريكية ليدي جاجا تحقيق إول إنجاز حقيقي لها في هوليوود بعد نجاح فيلم "مولد نجمة"، وترشحت للمنافسة ضمن قائمة أفضل ممثلة مع جلين كلوز التي حصدت منها الجولدن جلوب، وميليسا مكارثي، أوليفيا كولمان، وفيولا دافيس.

ترشح فيلم روما المكسيكي للمنافسة على 7 جوائز، فإلى جانب أفضل مخرج وأفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية، ينافس الفيلم على جوائز (أفضل سيناريو أصلي، أفضل فيلم، أفضل تصوير سينمائي، أفضل مونتاج، أفضل تصميم فني).

ورغم ردود الفعل المخيبة لآمال صناع فيلم "أول رجل - First Man"، وتحقيقه أرقام إيرادات ضئيلة عن المتوقع وصلت إلى 100 مليون دولار عالميا، إلا أن الأكاديمية البريطانية أعادت الاعتبار له، وترشح للمنافسة على 7 جوائز، ترشحت بطلته كلير فوي ضمن قائمة أفضل ممثلة مساعدة، بينما لم يترشح بطله ريان جوسلينج ومخرجه داميان تشيزيل إلى أي جائزة، بينما ينافس الفيلم ضمن قوائم (أفضل سيناريو معدل، أفضل تصوير سينمائي، أفضل مونتاج، أفضل تصميم فني، أفضل صوت، أفضل مؤثرات بصرية).

وحصد فيلم "نائب- Vice" الذي يتناول قصة حياة نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني، 6 ترشيحات، فإلى جانب ترشح بطله كرستيان بيل على جائزة الأفضل تمثيليا، ترشحت إيمي أدمز ضمن قائمة أفضل ممثلة مساعدة وسام روكويل ضمن قائمة أفضل ممثل مساعد، وترشح الفيلم إلى ثلاثة جوائز هي (أفضل سيناريو أصلي، أفضل مونتاج، أفضل ماكياج وتصفيف شعر).

ويأتي فيلم "رجل كلانس الأسود- "BlacKkKlansman" في نهاية ترتيب الأفلام الأكثر ترشحا، حيث نال 5 ترشيحات، فإلى جانب ترشح مخرجه ضمن جائزة الأفضل، وآدم درايفر ضمن قائمة أفضل ممثل مساعد، ترشح الفيلم لجوائز (أفضل سيناريو معدل، أفضل فيلم، وأفضل موسيقى أصلية).

ورغم اكتساحه لجوائز الجولدن جلوب، إلا أن فيلم "كتاب أخضر- Green Book"، لم ينل الاهتمام الكافي من الأكاديمية البريطانية، وترشح ضمن قائمة أفضل فيلم فقط، وترشح بطله الممثل الأمريكي ماهيرشالا الذي حصل على جولدن جلوب، ضمن قائمة أفضل ممثل مساعد إلى جانب آدم درايفر، ريتشارد جرانت، سام روكويل، تيموثي شالامي، وظهرت مارجوت روبي ضمن قائمة ترشيحات أفضل ممثلة مساعدة لتنافس إيمي أدمز، كلير فوي، إيما ستون، راشيل وايز.

وينافس على جائزة أفضل فيلم لعام 2018 كل من (رجل كلانس الأسود، المفضلة، كتاب أخضر، روما، ومولد نجمة)، وشملت قائمة أفضل فيلم بريطاني كل من (الوحش، بوهميان رابسودي، المفضلة، ماكوين، ستان وأولي، أنت لم تكن هنا بالفعل).

وفي فئة السيناريوهات، ضمت قائمة أفضل سيناريو معدل كل من (رجل كلانس الأسود، هل يمكنك مسامحتي؟، أول رجل، لو يتكلم شارع بيل، مولد نجمة)، فيما ضمت قائمة أفضل سيناريو أصلي كل من ( الحرب الباردة، المفضلة، كتاب أخضر، روما، نائب).

وبعد حصوله على جولدن جلوب أفضل فيلم رسوم متحركة، ينافس فيلم "سبايدر مان في الشبكة العنكبوتية"، فيلمي "الخارقون2"، و"جزيرة الكلاب"، وضمت قائمة أفضل فيلم وثائقي كل من (Free Solo، McQueen، RBG، They Shall Not Grow Old، Three Identical Strangers).