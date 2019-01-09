تعليم القاهرة: إعداد زيارات ميدانية للعاصمة الإدارية الجديدة



قال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القاهرة محمد عطية أن بداية عام 2019 شهدت حدثا تاريخيا سيكتبه التاريخ وستظل تذكره الأجيال، وهو افتتاح جامع الفتاح العلم وكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار عطية، في تصريحات صحفية له اليوم، أن ذلك افتتاح أكبر صرحين للعبادة والتسامح في العاصمة الإدارية الجديدة بمحافظة القاهرة في اعلان عالمي ورسالة حب تؤكد أن الشعب المصري نسيج واحد، وأعلن عن قيام المديرية بإعداد زيارات للعاصمة الإدارية الجديدة حيث زار الطلبة الجامع والكاتدرائية أثناء التنفيذ.

وأعلن عن تنفيذ المديرية لمبادرة لدعم السياحة الداخلية ونشر الوعي السياحي، وتشمل المبادرة تفعيل استراتيجيات التعليم النشط وربط المناهج بالقضايا القومية وتوجيه السلوك وتنمية المهارات واثراء الثقافة والمعرفة بالتاريخ المصري