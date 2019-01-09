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وزير السياحة اليمني: مشاورات السويد فضحت جرائم الحوثيين أمام المجتمع الدولي

القاهرة - أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 9 يناير 2019 - 7:28 م | آخر تحديث : الأربعاء 9 يناير 2019 - 7:28 م

أكد وزير السياحة اليمني، محمد قباطي، أن الجيش الوطني حقق انتصارات واسعة علي مليشيات الحوثي خلال عام 2018.

وقال قباطي في لقاء خاص مع قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، إن "مشاورات السويد فضحت جرائم الحوثيين أمام المجتمع الدولي" ، لافتا إلى أن "المليشيات الحوثية لم تطبق بنود اتفاق مشاورات السويد".

وطالب قباطي المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، برد حاسم علي خروقات الحوثيين، مشيرا إلى أن "مليشيات الحوثي ليس لديها جدية لتنفيذ بنود مشاورات السويد".

وأضاف أن المبعوث الأممي يبحث عن مزيد من الوقت لتنفيذ بنود اتفاق السويد.

وكان وزير السياحة اليمني، محمد قباطي، قد صرح في وقت سابق بأن عام 2018 شهد تطورات كبيرة علي مختلف المستويات في اليمن خاصة الجانب العسكري.

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