تعتزم مجموعة التشييد الفرنسية "فينسي" استثمار حوالي 15ر1 مليار يورو (3ر1 مليار دولار) خلال السنوات العشر المقبلة لزيادة الطاقة الاستيعابية لمطارات منطقة لشبونة في البرتغال.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء أمس الثلاثاء، عن "نيكولاس نوتبيرت" رئيس قطاع المطارات في مجموعة "فينسي" القول إن الشركة تعتزم استثمار 650 مليون يورو لتوسيع مطار "هومبيرتو ديلجادو" في العاصمة البرتغالية لشبونة و500 مليون يورو لإقامة مطار جديد في قاعدة جوية برتغالية في منطقة مونتيجو، كما تعتزم المجموعة الفرنسية دفع 150 مليون يورو للقوات المسلحة البرتغالية مقابل حق استغلال القاعدة الجوية.

وأشارت بلومبرج إلى أن السياحة تعزز أداء الاقتصاد البرتغالي حيث سجل قطاع السياحة في عام 2017 أعلى معدل نمو منذ عام 2000 وهو ما ساعد الحكومة في خفض معدل البطالة والسيطرة على عجز الميزانية، في الوقت نفسه تشكو شركة الطيران البرتغالية "تي.أيه.بي إس.جي.بي.إس" من وجود نقص حاد في البنية التحتية بمطار لشبونة.

وقال "نوتبيرت" إنه من المتوقع دخول مطار "مونتيجو" بالقرب من نهر "تاجوس" حيز التشغيل عام 2022.

كانت شركة "فينسي" قد وافقت في الشهر الماضي على شراء مطار "جاتويك" في العاصمة البريطانية لندن مقابل 9ر2 مليار جنيه إسترليني (7ر3 مليار دولار)، في إطار رغبة الشركة الفرنسية في إضافة مطار بريطاني رئيسي إلى محفظة استثماراتها في مجال الطيران.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن "فينسي" اشترت 01ر50% من أسهم "جاتويك" ثاني أكثر مطارات لندن ازدحاما، من مجموعة مستثمرين بينهم صندوقا الثروة السياديين لإمارة أبوظبي وحكومة أسترليا. ومن المنتظر اتمام الصفقة خلال النصف الأول من العام المقبل بحسب بيان الشركة الفرنسية.