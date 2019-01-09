

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن أول لقاء لها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب توليها الحقيبة الوزارية كلفها بالتواصل مع المصريين بالخارج لتلبية احتياجاتهم والاستفادة من خبراتهم.

وأضافت وزيرة الهجرة، خلال لقائها ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية «TEN»، مساء الأربعاء، أنها واجهت تحديات كبيرة للبدء في تنفيذ هذه التكليفات، لتثبت أنها على قدر المسؤولية وتثبت للحكومة المصرية صحة قرارها بعودة وزارة الهجرة إليها.

وتابعت أنه بنهاية 2018 نجحت الوزارة في الوصول إلى كل المصريين بالخارج، موضحة أنه بالنسبة لأبناء الوطن من العلماء تم إطلاق سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع» وتدشينها مؤسسة، أما على محور الجيل الثاني والثالث قدمت الوزارة العديد من البرامج لتعريف الشباب بمفاهيم الأمن القومي المصري والتحديات التي تواجه الدولة ليصبحوا جنودًا للرد على كل الأفكار الخاطئة والسلبية التي تروج عن بلادهم.