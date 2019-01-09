مباحثات روسية هندية في نيودلهي لتنسيق التعاون على الساحة الدولية

بحث نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، اليوم الأربعاء، في نيودلهي، مع النائب الأول لوزير خارجية الهند، فيجاي جوكالي، تنسيق الجهود على الساحة الدولية بين البلدين.

وذكر بيان لوزارة الخارجية الروسية أنه تم التأكيد خلال المباحثات على تعزيز تنسيق جهود البلدين على الساحة الدولية، بما في ذلك ضمن مجموعة "بريكس" (تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا)، وغيرها من الصيغ المتعددة الأطراف.

وأضاف البيان أن روسيا والهند أكدتا أيضا على اتباع سياسة مشتركة في القضايا الدولية والإقليمية، بما في ذلك صفقة الاتفاق النووي الإيراني، كما بحثا نشاط منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومراقبة الأسلحة وعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل.

يُذكر أن ريابكوف يزور حالياً العاصمة الهندية نيودلهي، حيث يشارك في أعمال المؤتمر الدولي "حوار رايسين"، وتعتبر روسيا والهند اليوم أكبر شريكين في مجال التعاون العسكري التقني، حيث تزيد نسبة الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية والسوفيتية الصنع في الجيش الهندي على 70 في المئة، وتقوم روسيا سنويا بتوريد أسلحة ومعدات عسكرية إلى الهند بأكثر من 4.5 مليار دولار.