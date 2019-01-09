محافظ جنوب سيناء يتفقد ورش صناعة الفخار بشرم الشيخ

تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، يرافقه اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ، وبعض رجال الأعمال، ومستثمري شرم الشيخ، اليوم الأربعاء، إحدى ورش صناعة الخزف والفخار بالمنطقة المحيطة بقرية التراث البدوي؛ لدراسة عرض تلك المنتجات بقرية التراث لكونها تستهوي السائحين.

وأكد المحافظ، ضرورة استغلال، مثل هذه الصناعات اليدوية في تنمية، وتنشيط السياحة، والتسويق لها داخل قرية التراث البدوي، باعتبارها أحد مظاهر الحياة البدوية.

واستعرض المحافظ، بعض المقترحات لتطوير قرية التراث البدوي، وتحويلها لمزار سياحي ووضعها على قائمة الرحلات السياحية لجميع الشركات.

وطالب باختيار نموذج مناسب من هذه المصنوعات الفخارية، وعرضه بالقرية والبدء فورًا في التنفيذ بعد اتخاذ التدابير والإجراءات الخاصة والتعاقدات.