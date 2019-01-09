وليد سليمان لاعب عام 2018 في الأهلي

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حصل وليد سليمان لاعب الأهلي على جائزة أفضل لاعب في القلعة الحمراء لعام 2018 من قبل الجماهير.

وأعلنت الصفحة الرسمية للأهلي عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" عن فوز وليد سليمان بلقب لاعب العام في 2018 من قبل الجماهير.

ولعب وليد 36 مباراة في عام 2018 مع الأهلي بواقع 19 مباراة بالدوري و14 بدوري أبطال أفريقيا ومباراتين في كأس مصر ومباراة في كأس السوبر المصري.

وأحرز نجم الأهلي 13 هدفا بواقع 6 أهداف في دوري أبطال أفريقيا و7 أهداف في الدوري.

وقام سليمان بصناعة 12 هدفا في 2018 بواقع 4 في الدوري و6 في دوري أبطال أفريقيا و هدفين في كأس مصر.

وشارك وليد سليمان مع الأهلي لمدة 2547 دقيقة بواقع 1299 دقيقة بالدوري و1009 دقيقة بدوري الأبطال و156 دقيقة بكأس مصر و83 دقيقة بكأس السوبر المصري.