كيف تنتزع ابنك من أمام شاشات الأجهزة الإلكترونية بهدوء ؟

في حين أنه يجب ألا يتم منع الطفل الصغير بالكامل من الأجهزة الإلكترونية، يجب أن يقتصر الوقت امام الشاشات سواء هاتف ذكي أو جهاز لوحي أو تلفزيون، على نصف ساعة إذا كان دون الخامسة، بحسب مبادرة ألمانية جديدة تقدم النصح للآباء والمعلمين بشأن استخدام الأطفال لوسائل الإعلام الإلكترونية.

ولكن كيف يمكن للآباء إبعاد طفل متمسر أمام شاشة جهاز إلكتروني؟ تنصح كرستين لانجر، من المبادرة، بفعل شيء مسلي مباشرة بعد الفترة التي يقضيها الطفل أمام الشاشة.

وتقول لانجر: "الأطفال الصغار ليسوا جيدين في التفكير المجرد"، وبالتالي بدلا من التحدث عن قصة شاهدها الطفل للتو في مقطع مصور قصير، مثلا، سيكون من الممتع أكثر إعادة تمثيل أجزاء منها.

أو إذا ما كان الضفدع شخصية بالقصة، يمكن الخروج معا لرؤية أي ضفدع يعيش بالقرب من البحيرة المجاورة، هل كان الأطفال في المقطع المصور يحتسون الكاكاو؟ إذن فلتعدان بأنفسكما الكاكاو، هل كان بطل مسلسل الأطفال يكسر قواعد المنزل ويتناول البسكويت في السرير؟ فلتجرب هذا أنت وطفلك واكتشاف كيف يبدو الأمر.

وفي وجهة نظر لانجر، إن الأمر لا يكون مثمرا بالقيام ببساطة بانتزاع الجهاز الإلكتروني من الطفل. وتشير إلى أن: "من الصعب للغاية بالنسبة لهم الابتعاد عن العوالم الإعلامية"، مضيفة أنهم لايزالون صغارا للغاية لفهم أنه يمكنهم الحصول على هذه الأجهزة قريبا.

إذن من الأفضل توضيح مسبقا الوقت المحدد لشاشات الأجهزة الإلكترونية أو كم عدد حلقات المسلسل المسموح للطفل بمشاهدتها.

وتقول لانجر: "فليقم أحد الوالدين بإعلان وديا انتهاء الوقت وجعل الطفل يطفئ الجهاز بنفسه". وبالتالي يتعلم الطفل في سن مبكرة تحمل جزء من المسؤولية عن استهلاكه لوسائل الإعلام.

وجرى إطلاق المبادرة المسماة " LOOK! What Your Child Is Doing With Media "، في عام 2003 من جانب الوزارة الألمانية الاتحادية لشؤون الأسرة وكبار السن والمرأة والشباب.