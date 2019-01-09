خبير سياحي يقدم خطة لتسويق مصر أمام جماهير بطولة الأمم الإفريقية

قال الخبير السياحي عاطف بكر عجلان، عضو غرفة شركات السياحة، إن فوز مصر بتنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية خلال شهر يونيو القادم بالقاهرة وعدد من المحافظات، فرصة كبير لتنشيط السياحة الإفريقية إلى مصر وحصول مصر منها على النصيب العادل.

وأكد عجلان، في بيان صحفي اليوم، أن فوز مصر بتنظيم كأس الأمم الإفريقية سيسلط الضوء على مصر ومعالمها التراثية والحضارية والسياحية من مختلف وسائل الإعلام العالمية، ويعطي رسالة للعالم كله بأمن واستقرار مصر.

وأضاف عجلان أنه لابد من إعداد برامج ترفيهية للمشاركين في البطولة وجميع الجماهير بالتنسيق بين شركات السياحة والفنادق المختلفة والتسويق لها من خلال عرض مميز يحفز عشاق الكرة على زيارة معالمنا السياحية من آثار ورحلات نيلية وترفيهية وتسوق.

وأكد عضو غرفة شركات السياحة أن مصر لم تأخذ نصيبها الحقيقي من السياحة الإفريقية في الماضي، وتنظيم البطولة الإفريقية فرصة لجذب مزيد من السياحة الإفريقية، متابعا أنه طبقا للتقارير والإحصائيات المتوافرة فإن عدد السياح الأفارقة الوافدين لمصر لا يرتقي لحجم وطبيعة العلاقات المصرية بالدول الإفريقية، حيث بلغ عددهم عام 2015 حوالي 192 ألف سائح فقط، وتصدر السياح السودانيين القائمة بنسبة 46.8%، ما يمثل نحو 90 ألف سائح من إجمالي السياح الأفارقة.

وأضاف أن الأفارقة يفضلون السياحة الشاطئية بشكل كبير، ونحن لدينا ميزة كبيرة في هذا الجانب بشواطئنا المتنوعة، فعلى على سبيل المثال في عام 2014 استقبلت دولة جنوب إفريقيا حوالي 7 ملايين سائح إفريقي، منهم أكثر من مليوني سائح من زيمبابوي جاءوا لممارسة السياحة الشاطئية.

وتابع عجلان أن الفرص متاحة حاليا لتنشيط السياحة الإفريقية لمصر من خلال استغلال فعاليات بطولة كأس الأمم الإفريقية ومشاركة عدد كبير من الأشقاء الأفارقة، وتسليط وسائل الإعلام العالمية الضوء في هذه الفترة في التسويق لمصر سياحيا، وإعداد برامج سياحية لزيارة معالمها السياحية والتعرف على اهتماماتهم السياحية حتى يكونوا سفراء لمصر في القارة السمراء.

وأوضح عجلان أنه بشكل عام تنظيم بطولة كأس أمم إفريقيا يؤكد أمن مصر وأمانها واستقرارها مما يشجع على عودة السياحة الروسية لمصر في أقرب وقت، وكذلك السياحة الأوروبية ودول شرق آسيا، وفتح أسواق جديدة للسياحة إلى مصر من دول مختلفة، ولابد من إعداد أفلام دعائية عن معالم مصر السياحية وإعلانها في القنوات الأجنبية واستخدامها داخل أماكن تجمعات الأفارقة المشاركين في البطولة سواء داخل الفنادق أو غير ذلك، وإعداد برامج سياحية ترفيهية لهم للتعريف بحضارة وتاريخ وجمال آثار مصر ومعالمها المختلفة.

وذكر عجلان أن تنظيم بطولة كأس أمم إفريقيا في الترويج والتنشيط للسياحة المصرية سيكون له أكبر الأثر في جذب مزيد من السياح، وأقوى من تنفيذ حملات دعائية مدفوعة في الدول المستهدف جذب سياحة منها.