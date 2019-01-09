تفتتح الهام صلاح، رئيس قطاع المتاحف، غدًا الخميس، معرضًا أثريًا مؤقتًا بعنوان "إعادة إكتشاف الموتى"، بالمتحف المصري بالتحرير، ويستمر المعرض حتى نهاية الشهر الحالي.

وقالت صلاح، إن هذا المعرض هو الأول من نوعه داخل المتحف المصري، حيث سوف يتم لأول مرة عرض 15 جمجمة مختلفة الجنس والفئة العمرية من داخل مخازن المتحف، التي سبق الكشف عنها في عدة مواقع، منها الكوامل وبيت علام بسوهاج، ونقادة بمحافظة المنيا، وجبل السلسلة بأسوان، موضحةً أنه يرجع تاريخها إلى ما قبل التاريخ أي منذ ما يقرب من 6000 عام.

وأضافت أن المعرض يضم أيضًا هيكل عظمي عثر عليه بمنطقة وادى الكوبانية بأسوان، ويعد ثاني أقدم هيكل يتم العثور عليه، ويرجع تاريخه إلى أكثر من واحد وعشرون ألف سنة، بالإضافة إلى عرض مومياء طفل عليها طبقة تذهيب، تعود للعصر الروماني وعثر عليها في أخميم بصعيد مصر.

من جانبها، قالت صباح عبد الرازق، مدير عام المتحف، إن المعرض يعد معرضًا تعليميًا، فهو يلقي الضوء على أهمية علم الآثار العضوية في الآثار المصرية القديمة ويمكن من خلال دراسة البقايا الآدمية في المواقع الأثرية المختلفة الحصول على معلومات هامة.

وأشارت إلى أن المعرض يتناول 4 موضوعات مختلفة وهم تقدير السن والجنس لتوضيح الاختلافات الجنسية والعمرية وكيفية التعرف عليها من خلال الجماجم، والثانى هو الأمراض حيث تبين من خلال دراسة مجموعة من الجماجم إصابتها ببعض الأمراض المختلفة وسيتم تزويد الزائرين بمعلومات عن تلك الأمراض وآثارها علي الجماجم.

وقالت عبد الرازق،عن الموضوعين الثالث والرابع، أنهما يلقيان الضوء على عملية التحنيط ومعلومات حول مكان أكتشاف تلك القطع؛ و يضم المعرض مجموعة من البقايا الآدمية المحنطة، التي تلقى الضوء على بعض تقنيات التحنيط الفريدة.