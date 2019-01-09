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طالب المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي العقيد أحمد المسماري، بفتح تحقيق دولي ضد الانتهاكات التركية، واختراقها القرارات الدولية التي تقر بمنع دعم الإرهابيين، وتشكيل تحالف إقليمي لمواجهة التغلغل التركي.

وأضاف «المسماري»، في مؤتمر صحفي بمدينة بنغازي، نقلته فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن جميع الأموال الليبية المهربة تم نقلها إلى تركيا التي أصبحت قاعدة لانطلاق الأعمال الإرهابية نحو ليبيا.

وواصل: «أنا أتحدث عن بلادي التي تجرعت السم من تركيا جراء هذه العمليات الإرهابية الخبيثة»، متابعًا: «تركيا صادرت حرية ليبيا لصالح طرف غير معلوم لعلها لصالح السلطان العثماني أو دولة الخلافة أو مخابرات دول أخرى».

وذكر المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الليبية، أن تركيا أصبحت قاعدة إعلامية كبير تضم كل الكيانات الإرهابية المضادة وتبث من خلالها جميع القنوات المضادة للوطنية وبناء الدولة.