«فيردي» تدعو لإضرابات تحذيرية جديدة في 3 مطارات بألمانيا

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دعت نقابة "فيردي" للعاملين بقطاع الخدمات في ألمانيا إلى تنظيم إضرابات تحذيرية جديدة في 3 مطارات غدا الخميس.

وأعلنت النقابة، اليوم الأربعاء، أنه تم دعوة أطقم الأمن للإضراب في مطارات دوسلدورف، وكولونيا-بون، وشتوتجارت لمدة يوم كامل.

وذكرت النقابة أنه من المتوقع حدوث اضطراب كبير في حركة الطيران جراء هذا الإضراب.

وأوضحت النقابة أن الإضرابات الجديدة تأتي على خلفية غياب رد فعل الاتحاد الألماني لشركات السلامة الجوية على الإضراب التحذيري الأخير الذي تم تنظيمه مطلع هذا الأسبوع في مطاري تيجل وشونفيلد ببرلين.

وكانت مفاوضات الأجور بين النقابة والاتحاد باءت بالفشل، ما دفع النقابة للدعوة إلى إضرابات تحذيرية على خلفية خلاف حول أجور نحو 23 ألف عامل في السلامة الجوية.

وتطالب النقابة بزيادة رواتب العاملين في الأطقم الأمنية إلى 20 يورو في الساعة.