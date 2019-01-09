إحصاء: تراجع الصادرات الألمانية خلال شهر نوفمبر الماضي

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أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء أن الصادرات الألمانية فقدت زخمها خلال شهر نوفمبر عام 2018 مقارنة بالشهر الذي يسبقه من العام ذاته.

وأوضح المكتب اليوم الأربعاء بمقره في مدينة فيسبادن الألمانية أنه تم تصدير سلع بقيمة 3 .116 مليار يورو خلال شهر نوفمبر.

وأشار المعهد إلى أن قيمة الصادرات لم تتغير تقريبا مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.

وأضاف المعهد أن الواردات ارتفعت في المقابل بنسبة 6 .3 بالمئة مقارنة بالعام الماضي ووصلت إلى 7 .95 مليار يورو.

ولكن مقارنة بشهر أكتوبر الماضي، انخفضت الصادرات والواردات أيضا خلال نوفمبر.

يذكر أن رابطة التجارة الخارجية بألمانيا خفضت من توقعاتها للعام الماضي بأكمله مؤخرا في ظل النزاعات التجارية العالمية وحالة الغموض الناتجة عن الخروج المنتظر له لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

ومن المتوقع حاليا أن يبلغ معدل نمو الصادرات في عام 2018 نسبة 5 .3 بالمئة. وكان متوقعا في الأساس حدوث زيادة بنسبة 5 بالمئة.

يشار إلى أن الصادرات ارتفعت بنسبة 7 .3 بالمئة خلال الأحد عشر شهرا الأولى من عام 2018 ووصلت قيمتها إلى 7 .1221 مليار يورو.

وعلى الرغم من تراجع الزخم خلال شهر نوفمبر الماضي، فإنه يبدو أنه من الممكن تحقيق رقم قياسي جديد في الأفق.

يذكر أن الصادرات في عام 2017 حققت قيمة قياسية تبلغ 1279 مليار يورو، بزيادة تقدر نسبتها 2 .6 بالمئة.