الجالية التركية في ألمانيا تبدأ حملة استشارات لمكافحة التطرف الديني

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تبدأ الجالية التركية في ألمانيا حملة جديدة لتقديم استشارات عبر الإنترنت بهدف مكافحة التطرف الديني.

ويستهدف المشروع، الذي يحمل اسم "إيمل"، الأفراد الذين يخشون اهتمام شخص في محيطهم بأيديولوجية متطرفة أو انضمامه لجماعة متطرفة.

وبحسب مديرة المشروع نيفين أوكا، فإن المشروع يهدف أيضا إلى التواصل مع الآباء المنحدرين من أصول تركية وعربية وحتى من أصول ألمانية، الذين قد يشعرون حتى الآن بأنهم غير مقصودين بهذه العروض.

وتتم الاستشارات دون الكشف عن الهوية عبر البريد الإلكتروني أو محادثات إلكترونية بعد تحديد موعد معين.

وبحسب بيانات أوكا، فإن عروض المشروع ستستمر حتى نهاية عام 2019. ويتعلق الأمر بمشروع نموذجي مدعوم من الاتحاد الأوروبي ووزارة الأسرة الألمانية.