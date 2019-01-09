قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن المصريين بالخارج هم خط الدفاع عن الأمن القومي المصري، متابعة أن مصر تشكر أشقائها وجيرانها لكنها في هذه الفترة تحتاج إلى أبنائها بالأكثر.

وأضافت وزيرة الهجرة، خلال لقائها ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية «TEN»، مساء الأربعاء، أن الدولة المصرية تحتاج أبنائها بالخارج في الترويج للمشروعات القومية التي أنجزتها تكذيب الأخبار المضللة والمشاركة في الجهود التنموية بخبراتهم المتنوعة كل في مجاله.

وتابعت أن أزمة الثقة بين المصريين بالخارج والوطن انعدمت بعد عودة وزارة الهجرة إلى الحكومة المصرية، وشعورهم باهتمام القيادة السياسية وتثمينها دورهم في البناء والتنمية، مشيرة إلى إقبال المهاجرين على التسجيل في قاعدة البيانات الجار إنشائها والعضوية في مؤسسة «مصر تستطيع».