القوى العاملة: فض اعتصام 630 عاملا بإحدي الشركات بالشرقية

نجحت وزارة القوى العاملة، في فض اعتصام 630 عاملا بشركة التوفيق لصناعة البلاستيك بمحافظة الشرقية، حيث انتقلت مديرية القوي العاملة بالمحافظة لمقر الشرقية للوقوف علي مطالب العاملين التي تمثلت في زيارة الأجور، وتم التفاوض مع العمال وإدارة الشركة حيال مطالبهم.

تلقى وزير القوي العاملة محمد سعفان، تقريرا بذلك من الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة لعلاقات العمل، أكد أن إدارة الشركة منحت جميع العاملين علاوة دورية بنسبة 7% من الأجر الشامل ، كما سيتم زيادة الأجور من 1400 إلى 1800 جنيه، وبالنسبة للعمال الذين مضى على تواجدهم بالشركة من سنتين إلى ثلاث سنوات سيتم زيادة أجورهم من 150 إلى 200جنيه، وذلك بخلاف العلاوة الدورية ، وقد تم فض الاعتصام، وانتظام العمل بالشركة .