الكرملين: لم يسبق أن تدخلت روسيا في انتخابات أي دولة ولا تعتزم في المستقبل

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية اليوم الأربعاء بأن بلاده لم يسبق لها أن تدخلت في انتخابات دولة أخرى ولا تعتزم القيام بذلك في المستقبل، وذلك ردا على اتهامات إسرائيلية لها باعتزام التدخل في الانتخابات الإسرائيلية المقررة في أبريل المقبل.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين القول: "روسيا لم يسبق أن تدخلت في انتخابات أي دولة ولا تعتزم القيام بذلك في المستقبل، ولا تقرأوا هذه المنافذ الإعلامية الإسرائيلية".

تجدر الإشارة إلى أن روسيا متهمة بالتدخل في الانتخابات الأمريكية التي جرت عام 2016 ، وفي الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. كما اتهمت عدد من الدول الأوروبية موسكو بمحاولة التدخل في انتخاباتها.

ومن المقرر أن تجرى انتخابات مبكرة في إسرائيل في التاسع من أبريل.

كان نداف أرجمان رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شين بيت) صرح مؤخرا بأن "دولة أجنبية" تعتزم التدخل في الانتخابات العامة القادمة، ولكنه قال :"لا أستطيع القول في هذه المرحلة لمن أو ضد من (سيكون التدخل)".

وحظرت الرقابة العسكرية نشر اسم الدولة التي أشار إليها رئيس الشين بيت، إلا أن تامار زاندبرج، رئيسة حزب "ميريتس"، قالت إنه "يجب على أجهزة الأمن ضمان عدم تدخل (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين في الانتخابات لصالح صديقه الديكتاتور بيبي"، في إشارة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.