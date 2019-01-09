حافظ أبو سعدة: يجب أن تعود وزارة التضامن للإشراف على الجمعيات الأهلية

-مشكلة التمويل الأجنبي كانت تقتصر على المنظمات غير المسجلة لدى وزارة التضامن

كشف الدكتور حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن بعض التوصيات التي طرحت خلال الحوار المجتمعي لتعديل قانون الجمعيات الأهلية، قائلًا إنه يجب أن تعود وزارة التضامن الاجتماعي للإشراف على الجمعيات الأهلية، بدلًا من المجلس المشكل في القانون رقم 70 والذي يضم 5 وزارات و4 جهات رقابية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الأربعاء، أنه كان قد قدم توصية في هذا الشأن، حتى تتعامل الجمعيات الأهلية مع وزارة التضامن الاجتماعي مباشرة، متابعًا: «ينبغي أن تتولى وزارة التضامن الإشراف والرقابة والمتابعة لمنظمات المجتمع المدني».

وفيما يتعلق بمسألة التمويل الخارجي لمنظمات المجتمع المدنى، عقب: «التمويل الخارجي بالنسبة للمنظمات غير الحكومية المسجلة لدى وزارة التضامن لم تكن فيه أي مشكلة من قبل»، موضحًا أن وزارة التضامن تتابع عملية التمويل للمنظمات المسجلة بدءًا من وصول الأموال وحتى أوجه صرفها.

واستطرد أنه في هذا السياق اقترح على وزارة التضامن أن تنفذ نظامًا محاسبيًا موحدًا لكل الجمعيات الأهلية المصرية والأجنبية، تأكيدًا لمبدأ المتابعة من الوزارة من جانب، وحماية المنظمات والأموال العامة من جانب آخر.

وأوضح أن المشكلة الأساسية لمسألة تمويل منظمات المجتمع المدني تكمن في التمويل الذي لا يخضع لمراقبة الدولة، مضيفًا: «الجمعيات التي لا تخضع لوزارة التضامن هي التي لديها مشكلة في مسألة التمويل، لذلك مع إقرار القانون الجديد يجب أن تخضع كل الجمعيات التي تعمل في النشاط المدني لمتابعة وزارة التضامن».