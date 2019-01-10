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غدًا.. الأجهزة التنفيذية بالدقهلية تشن حملات لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة

الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
نعمان سمير:
نشر فى : الأربعاء 9 يناير 2019 - 11:39 م | آخر تحديث : الأربعاء 9 يناير 2019 - 11:39 م

غدا : الموجه 12 لإزالة التعديات على أراضي الدولة بالدقهلية
اجتمع الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، بقيادات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لمناقشة تنفيذ الموجة الجديدة لإزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، قائلاً إن المحافظة انهت استعداداتها بالكامل؛ للبدء في تنفيذ حملات الإزالة الجديدة.

وأضاف المحافظ، أنه تم الاتفاق مع جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء على قيام أجهزتهم التنفيذية؛ لتنفيذ حملات الإزالة، بدءً من الغد الخميس، دون تباطئ أو تمييز، ولمدة أسبوعين، موجهًا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة على كل المخالف وإزالة تعدياته على الأراضي، أيًا كان اسمه وصفته.

وصرح بأن الدولة جادة في استعادة الأراضي المملوكة لها والتي سبق الاعتداء عليها ولم يقم المخالفين بتوفيق أوضاعهم، وفقًا للتسهيلات التي قدمتها الحكومة لهم، مما يؤكد إصرارهم على ارتكاب المخالفة، مشيرًا إلى تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الصارمة باستعادة كل متر من أراضي الدولة.

حضر الاجتماع اللواء أحمد رافت، السكرتير العام المساعد، ورؤساء المراكز والمدن وممثلي وزارات الزراعة، الأوقاف، الري، النقل، مدير الأملاك.

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