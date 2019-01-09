كوبر: أوزبكستان حققت فوزا مهما للغاية على عُمان

أشاد الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب أوزبكستان، بالعرض القوي الذي قدمه منتخب عمان في افتتاح مباريتهما في المجموعة السادسة من بطولة كأس أمم آسيا ، المقامة حاليا بالإمارات العربية المتحدة.

واستهل المنتخب الأوزبكي مسيرته في المجموعة بتحقيقه فوزا في اللحظات الأخيرة 2 / 1 على نظيره العماني، ليحصد أول ثلاث نقاط له في المجموعة السادسة، محتلا المركز الثاني بفارق هدف خلف منتخب اليابان (المتصدر)، فيما ظل منتخب عمان بلا نقاط في مؤخرة الترتيب.

قال كوبر عقب اللقاء "حصول منتخب أوزبكستان على نقاط المباراة أعتبرها بداية جيدة مما سيكون له المرود الإيجابي على المباراتين القادمتين، وقوة دفع كبيرة للاعبين".

وأضاف "توقعت هذا الأداء من منتخب عمان كونه بطل الخليج في نسختها الأخيرة، وبدا أن شوطي المباراة مختلفان، حيث كنا الأفضل في الشوط الأول من المنافس الذي أحكم سيطرته على اللعب في الشوط الثاني الذي استفاد من المساحات".

وتابع كوبر:" تهيأت الفرص أمام لاعبي الفريقين ولم أعتمد على الدفاع في الشوط الثاني، وخصوصا إنني أخبرت اللاعبين بالسيطرة على الكرة ومجاراة المنافس الذي أحكم قبضته على مجريات الشوط الثاني".

وأشار مدرب أوزبكستان "بداية فريقي لم تكن جيدة حيث بدا متوترا مما منح المنتخب العماني الفرصة للسيطرة والتهديد، ولم نستسلم بعد التعادل ونجحنا في تسجيل هدف الفوز لنحقق ثلاث نقاط مهمة للغاية".

واختتم كوبر تصريحاته قائلا "سنعمل على معالجة الأخطاء التي أفرزتها ضربة البداية من أجل تداركها في الجولة الثانية لتعزيز الفوز الذي حدث ".