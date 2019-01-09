الأربعاء 9 يناير 2019 11:45 ص القاهرة القاهرة 11.9°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في صفقة انضمام حسين الشحات للأهلي؟

النتـائـج تصويت

رئيس وزراء تونجا يدعو الموظفات للبحث عن زوج في 2019: اجعلوها أولوية

كانبرا - د ب أ:
نشر فى : الأربعاء 9 يناير 2019 - 10:16 ص | آخر تحديث : الأربعاء 9 يناير 2019 - 10:16 ص

حث رئيس وزراء تونجا أكيليسي بوهيفا، كبار الموظفات الحكوميات غير المتزوجات إلى البحث عن زوج في عام 2019 كأولوية، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

جاءت دعوة بوهيفا في ختام اجتماع للعاملين بالحكومة أمس الأول.

وقال بوهيفا: "لقد علمت أن هناك الكثير من النساء المتعلمات، لكنهن غير متزوجات، وهن في مناصب عليا في مكتب رئيس الوزراء ولجنة الخدمات العامة ووزارة الشؤون الخارجية"، بحسب صحيفة "ماتانجي تونجا" المحلية.

وأضاف: "أحثكن جميعًا، رجاء ابحثن عن زوج في عام 2019 كمسألة ذات أولوية".

وتونجا هي مملكة صغيرة تضم أكثر من 170 جزيرة في جنوب المحيط الهادئ. ويبلغ عدد سكانها أكثر من 100 ألف شخص.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك