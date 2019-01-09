السيناريست سيد فؤاد: الكثير من دور عرض السينمائية بالأقاليم أغلقت لأسباب تجارية

أبدى السيناريست سيد فؤاد، رئيس مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، سعادته بقرب افتتاح سينما هيبس بالوادي الجديد، معقبًا بأن هذا الأمر يفتح ملف عودة سينما الأحياء التي لعبت دورًا كبيرًا في تشكيل وجدان وثقافات المصريين على مدار عقود مختلفة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «TEN»، مساء الثلاثاء، أن هناك أزمة تحتاج إلى نظرة وهي عدم وجود دور عرض في الأقاليم والأحياء كما كان يحدث في الماضي، والتي أغلق العديد منها لأسباب تجارية.

وأوضح أن محافظة الأقصر لا تضم أي دور عرض سينمائية، وأنه تم استبدال دور العرض بفضاءات أخرى مثل قاعات المؤتمرات وقصر الثقافة ومكتبة الأقصر لإقامة المهرجان، معبرًا عن أمنياته بعودة السينمات في كل أقاليم مصر مرة أخرى، وذلك لكونها شديدة الأهمية على المستوى الإبداعي والاقتصادي والأمني لأن الفن يعد رئة بجانب الجيش والشرطة لغلق الباب أمام التطرف.

وأعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أمس الثلاثاء، عن قرب انتهاء أعمال تطوير سينما هيبس بالخارجة المقرر افتتاحها خلال الفترة القليلة المقبلة.