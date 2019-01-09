حكى الفنان علاء مرسي، عن المهن التي مارسها قبل دخول مجال التمثيل، قائلًا إنه مارس مهن عدة كان من بينها «النقاشة»، وكان يتقاضى جنيهًا واحدًا في اليوم، قائلًا: "كان في زمنها يكفيني لمدة أسبوع".

وأضاف في لقاء مع برنامج «قهوة أشرف»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الثلاثاء، أنه انتقل من دسوق إلى القاهرة لممارسة التمثيل، وكان وقتهًا ممثلًا بالثقافة الجماهيرية في بلده، وعند وصوله القاهرة علم أن قهوة بمنطقة الفجالة يجلس عليها الفنانين، إلا أنه وجد هناك عاملين بالمجال وليس فنانين، فعرض عليه صاحب القهوة العمل معه.

وتابع: «كنت أنقل الطلبات لموظفي عمر أفندي، وكلما قابلت شخصًا أخبره أنني أريد التمثيل وكنت أمثل أمامهم، وبعدها التقيت بالقهوة أشخاصًا بالمجال الفني ووجهوني إلى مسرح الريحاني».

وأكمل: «بواب المسرح كان يطردني دائمًا ويرشني بالمياه، لكني صاحبته في النهاية، وأخبرني قصة أعطتني دفعة، وقال لي إن الفنان فريد شوقي، جائه في نفس الموقف طالبًا التمثيل، وأنه ألقي عليه الماء أيضًا».