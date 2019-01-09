وزير الخارجية الألماني يشيد بالمعاهدة «الألمانية-الفرنسية» الجديدة

أشاد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بالمعاهدة الألمانية الفرنسية الجديدة، معتبرا إياها إشارة ضد القومية المتطرفة وفرصة كبيرة للبلدين.

وقال ماس في تصريحات لصحف شبكة "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم الأربعاء: "في زمن يدافع فيه شعبويون مجددا عن الأنانية القومية، فإننا نعلن أيضا تعهدا واضحا: تعزيز التعاون لا يأتي على حساب استقلالنا، بل يجعلنا أقوى".

ومن المنتظر أن يصادق مجلس الوزراء الألماني اليوم على وثيقة المعاهدة الجديدة بين ألمانيا وفرنسا. ومن المقرر أن يتم توقيع المعاهدة، التي تعتبر امتدادا لمعاهدة الإليزيه المبرمة عام 1963، من قبل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قاعة التتويج بمبنى بلدية مدية آخن الألمانية في 22 يناير الجاري.

وقال ماس: "إننا نضافر نقاط قوتنا حتى تستعد ألمانيا وفرنسا للمستقبل في قضايا مثل الرقمنة والتعليم والتكنولوجيا.. نوفر الشروط اللازمة لتعزيز النمو المشترك في المناطق الحدودية، حتى يمكن تقديم حلول عملية للمواطنات والمواطنين فيما يتعلق أيضا بقضايا مثل دور الحضانة والرعاية الصحية والتعليم المدرسي.. الهدف هو العمل من أجل أوروبا قوية وقادرة على التصرف ومن أجل عالم سلمي ونظام قائم على قواعد".