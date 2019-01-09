علماء يكشفون سبب الوهم البصري للوحة الموناليزا

يرى الكثيرون من المعجبين بالفن أن لوحة الموناليزا التي رسمها الفنان الإيطالي ليوناردو دافنشي عام 1503، التي لقبت بأجمل اللوحات في العالم وتعرض في متحف اللوفر بباريس، يمكنها أن تشعر المتفرجين بأنها تنظر إليهم مهما كان اتجاه وقوفهم جوارها، ما أطلق البعض عليه «تأثير الموناليزا».

وتوصلت الدراسة التي نشرتها صحيفة «الديلي ميل» البريطانية، توصلت إلى عدم صحة فرضية تأثير الموناليزا، ولا تنظر لمن يشاهدها كما شيع الأمر لسنوات طويلة.

وبحسب الدراسة، لقد وجد الباحثون أن الموناليزا تنظر إلى جانبها الأيسر بمسافة 35.5 سم داخل الفضاء المصور، ما يعادل 15.4 درجة للجانب الأيمن للمشاهد في المساحة الحقيقية.

«تسمية خاطئة»، هكذا وصف الباحثون تأثير نظرة الموناليزا، بعدما وجدوا أن تكبير الصورة، وموضعها الأفقي على الشاشة، ومسافة المسطرة التي استخدمت لقياس اتجاه النظرة لم يكن لها أي تأثير على كيفية رؤية المشاهد لنظرة الموناليزا.

وقال البروفيسور الدكتور جيرنوت هورسمان من جامعة بيليفيلد الألمانية، إن علم النفس الإدراكي أظهر أن الناس يستطيعون قياس حقيقة إذا كان ينظر إليهم الآخرين أم لا، متابعًا: «مع نظرة جانبية بسيطة، قد تشعر أنك ما زلت تنظر إليها، عند الوقوف بزاوية 5 درجات من مسافة المشاهدة العادية، ولكن مع زيادة الزاوية، لن يكون لديك انطباع بأنها تنظر إليك».

وأضاف الدكتور سيباستيان لوث، البروفيسور في نفس الجامعة أن التأكد من الأمر لا يحتاج إلى الوقوف أمام الصورة مباشرة بشكل مستقيم، لأن هذا الانطباع يظهر في حالة الوقوف تجاه اليسار أو اليمين وعلى مسافات مختلفة عن الصورة.

واستشهد «لوث» في ذلك بجمع الباحثين لأكثر من 2000 تقييم للعثور على الأماكن التي يعتقد الناس أنها كانت تنظر إليهم منها، ووجدوا أن كل قياس يشير إلى أن نظرتها ليست مباشرة، ولكنها إلى الجانب الأيمن للمشاهد.