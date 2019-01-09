قال الكاتب والإعلامي مفيد فوزي، إن الشباب حاليًا تحكمهم ثقافة الكسب السريع، مستنكرًا تقاعس الشباب عن العمل بأيديهم في وظائف إنتاجية.

وأضاف خلال لقائه مع برنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء أمس الثلاثاء: «لما شفت استديوهات التحليل الرياضي حلمت باستديوهات الوعي في هذه الدولة»، موضحًا أن أعظم ما يطمح إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي هو رفع منسوب الوعي لدى الشعب.

وأوضح أن الرئيس السيسي يراهن على وعي المصريين، مستطردًا أن العاملين في وسائل الإعلام تقع عليهم مسؤولية الرفع من وعي الشعب المصري.

وذكر أنه يتأذى من تحول البرامج التليفزيونية إلى الرياضة والموضوعات الاجتماعية التقليدية والتي تقدم أفكارًا مستهلكة، مضيفًا: «أنا باتساءل هو مفيش حد في مصر يعمل عالم البحار؟ ويملك إنه يقدم ثقافة حقيقية؟ مفيش عقل يقعد ويتكلم وأسمع له».