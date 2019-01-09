حارس أتلتيكو يرغب في خوض تحدي البريميرليج

أكد السلوفيني يان أوبلاك حارس مرمى أتلتيكو مدريد، أنه يرغب في خوض تحد جديد خاصة في الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي يحوذ على اعجابه كثيرًا.

وقال أوبلاك في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية "في الصيف فضلت البقاء مع أتلتيكو مدريد، لم أتحدث مع أي نادٍ، وكيلي ومسؤولو النادي فعلوا الشيء الصحيح، قررت البقاء لأنني رأيت مشروعًا جيدًا هنا، أعتقد أن أفضل طريقة للحصول على الألقاب، هي عدم الرحيل عن أتلتيكو".

وأضاف: "كل شيء ممكن في المستقبل، في كرة القدم الأشياء تتغير من يوم إلى آخر.. من المستحيل القول إنك ستبقى هنا لسنوات عديدة، لأنك لا تعلم نحن في يناير الآن، في يونيو قد تحدث أشياء بسرعة كبيرة".

وأتم "أحب الدوري الإنجليزي ويجذبني، قد أكون جزءًا من هذه المسابقة في المستقبل، أرى نفسي هناك، لكن لا أعلم متى، من الممكن في الموسم المقبل، أو خلال موسمين".