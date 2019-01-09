إحالة مدير مدرسة ورئيس كنترول للتحقيق لعدم التزامهما بتعليمات الامتحان في البحيرة

قرر محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، إحالة مدير مدرسة شبراخيت الثانوية بنات؛ للتحقيق لعدم التزامه بتعليمات الامتحان، والتحقيق مع رئيس الكونترول بمدرسة شبراخيت الإعدادية بنين لعدم التزامه بالتعليمات.

جاء القرار، خلال تفقد سعد، لعدد من لجان الإمتحانات بادارة شبراخيت التعليمية، ومنح شهادة شكر وتقدير لمعلمة رياض الأطفال بمدرسة يوسف كمال للتعليم الأساسي؛ لتفانيها في عملها و ارتفاع نسبة حضور الأطفال بالمدرسة.

يذكر أن طلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس، أدوا الامتحان اليوم في مواد اللغة العربية والتربية الدينية، كما أدى طلاب الصف الأول الإعدادي امتحان في مواد اللغة الأجنبية والتربية الفنية، وطلاب الصف الثاني الإعدادي ، أدوا امتحان في مادتي الهندسة والدراسات الاجتماعية، و أدى طلاب الصف الثاني الثانوي امتحانات اليوم في مواد الفيزياء والفلسفة واللغة الأجنبية الثانية.