تُصدر محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الأربعاء، حكمها في إعادة محاكمة الناشط السياسي أحمد دومة في قضية "أحداث مجلس الوزراء".

كان دفاع دومة، انتهى بالجلسة الماضية من مرافعته في القضية بعد 3 جلسات، حيث طالب خلالها ببراءة موكله مما أُسند إليه.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد أصدرت في فبراير 2015، حكمًا بالسجن المؤبد حضوريًا لـ«دومة» وغيابيًا لـ229 آخرين في القضية وإلزامهم بدفع 17 مليون جنيه عن التلفيات، التي حدثت بالمنشآت العامة، ومعاقبة 39 حدثًا بالسجن 10 سنوات.

وتعود أحداث القضية لشهر ديسمبر 2011، عندما اندلعت اشتباكات بين نشطاء سياسيين في محيط مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشوري.

وأسندت النيابة لـ«دومة» وباقي المتهمين تهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجالس الوزراء والشعب والشورى والشروع في اقتحام مقر وزارة الداخلية تمهيدًا لإحراقه.