مسرب وثائق أمريكي يفوز بجائزة «أولوف بالم» لعام 2018

أُعلن اليوم الأربعاء فوز الأمريكي دانييل السبرج، المعروف بتسريبه وثائق سرية حول تورط الجيش الأمريكي في فيتنام إلى الصحافة، بجائزة "أولوف بالم" لعام 2018 .

فقد أعلنت لجنة التحكيم فوز السبرج، 87 عاما، بالجائزة "لإنسانيته الشديدة وشجاعته الأخلاقية الاستثنائية" لكشفه عن خطط الحرب للحكومة الأمريكية في فيتنام.

وساهم نشر الوثائق المسربة لالسبرج في عام 1971 أو ما تعرف بأوراق بنتاجون، في تقليص فترة حرب فيتنام. وتم توجيه اتهام لالسبرج لاحقا بموجب قانون الجاسوسية وواجه السجن 115 عاما. وانتهت محاكمته في عام 1973 بإسقاط جميع الاتهامات المنسوبة إليه.

وقال منظمو جائزة (أولوف بالم) إن المحلل الدفاعي السابق انخرط بعد ذلك في تسليط الضوء على مخاطر الحرب النووية .

ومن المقرر إقامة مراسم توزيع الجائزة في 30 كانون ثان/يناير في ستوكهولم.

وكان قد تم تأسيس الجائزة، التي تقدر قيمتها بمئة ألف دولار في عام 1987، في ذكرى وفاة رئيس الوزارء أولوف بالم، الذي قُتل في عام 1986 .

ومن بين الفائزين السابقين بالجائزة، الطبيب الكونجولي، دينيس موكويجي، الذي فاز بجائزة نوبل للسلام في عام 2018 ورئيس التشيك السابق والمعارض فاتسلاف هافيل وزعيمة ميانمار أون سان سو تشي ومنظمة العفو الدولية.

وكان السبرج قد مُنح في عام 2006 جائزة "رايت ليفليهود" وأعرب عن دعمه لمسربي وثائق آخرين من بينهم تشيلسي مانينج وادوارد سنودين.