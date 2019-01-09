الأهلي يبدأ الاستعداد لمواجهة فيتا كلوب بدوري أبطال إفريقيا

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الأربعاء استعداداته لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي المقرر لها مساء السبت المقبل على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في افتتاحية مشوار الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويخوض الأهلي مرانه اليوم في برج العرب بالإسكندرية حيث استمر معسكر الفريق في الإسكندرية عقب مواجهة سموحة أمس والتي أقيمت ضمن مؤجلات الجولة الخامسة عشرة من منافسات الدوري الممتاز.

يذكر ان الأهلي يأتي على رأس المجموعة الرابعة والتي تضم أندية فيتا كلوب الكونغولي وشبيبة الساورة الجزائري وسيمبا التنزاني.