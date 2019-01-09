المكسيك تفرج عن 16 نزيلا بسبب سجنهم بدوافع سياسية

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أعلنت الحكومة المكسيكية الجديدة أمس الثلاثاء، إطلاق سراح 16 سجينا اعتبرت أنه تم سجنهم لدوافع سياسية.

وقالت وزيرة الداخلية أولجا سانشيز كورديرو ،في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء، إن السجناء الـ 16 كانوا أول دفعة يتم الافراج عنها من بين ما مجموعه 368 سجينا يتم حاليا مراجعة حالاتهم.

وأضافت الوزيرة أن العديد من السجناء انتظروا لسنوات لصدور احكام عليهم، أو لم يتم الدفاع عنهم بشكل كاف في المحكمة.

وقالت سانشيز إن من السجناء، اشخاص شاركوا في احتجاجات "ضد النظام"، ودعاة حماية البيئة المعارضين ونساء سجن لخضوعهن لعمليات إجهاض.