«آبل» تعتزم خفض إنتاج الهواتف الجديدة بنسبة 10% خلال الربع الجاري

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تعتزم شركة "آبل" الأمريكية لصناعة المنتجات الإلكترونية خفض خطتها لإنتاج هواتف «آي فون» جديدة بنسبة 10% على مدار الثلاثة أشهر المقبلة.

وذكرت صحيفة «نيكي آسيان ريفيو» أن هذه الخطوة تشير إلى أن «آبل» تتوقع تراجع قطاع الاتصالات هذا العام.

وأفادت الصحيفة بأن «آبل» طلبت الشهر الماضي إنتاج هواتف «آي فون» أقل من المقرر للربع الممتد من يناير الجاري حتى مارس المقبل.

وبحسب الخطة المعدلة، فإنه سوف يتم خفض إنتاج هواتف الآي فون القديمة والجديدة لتتراوح ما بين 40 و43 مليون وحدة خلال الربع الجاري مقارنة بالتوقعات السابقة بأن يبلغ الإنتاج ما بين 47 و48 مليون وحدة.

ويمثل الرقم الجديد تراجعا بنسبة أكثر من 20% عن عدد الوحدات التي باعتها آبل خلال نفس الربع من عام 2018 وبلغت 52.21 مليون وحدة.