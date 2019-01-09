ضبط 8 أطنان مواد غذائية منتهية الصلاحية بمطاي في المنيا

ضبطت إدارة تموين مطاى بالمنيا، 8 طن ونصف من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، خلال حملة مكبرة نظمتها الوحدة المحلية على المطاعم والأسواق والمحلات العامة، تنفيذاً لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق والمخابز البلدية؛ لتحقيق الانضباط، والتأكد من مدى صلاحية المنتجات المعروضة والالتزام بالقرارات التموينية الصادرة.

أسفرت الحملة عن تحرير 8 محاضر تموينية، مخالفة منها 5 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار، و3 محاضر عدم حمل شهادات صحية، كما تم ضبط ومصادرة 7 طن ذرة صفراء وطن جبنه، و50 صفيحة جبنه، و500 كيلو من زيت الطعام جميعها منتهية الصلاحية.