تنظم النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر برئاسة الشاعر الكبير والمفكر علاء عبدالهادي، احتفالية لتوزيع الجوائز على الفائزين بجوائز الاتحاد لعام 2018، بعد أن اعتمدها مجلس الإدارة، وذلك اليوم الأربعاء في تمام الساعة 6 مساء، في مقر الاتحاد بالزمالك.

وتأتي الجوائز كالآتي:

- جائزة التميز: 6 جوائز قيمة كل منها 10 آلاف جنيه على النحو الآتي: "جائزة التميز في الشعر" فاز بها كل من الشاعرين ماجد يوسف وفريد أبو سعدة، و"جائزة التميز في القصة والرواية" فاز بها كل من الروائيين فؤاد حجازي وحسن الجوخ، و"جائزة التميز في النقد" فاز بها كل من الناقدين الدكتور صابر عبدالدايم والدكتور أحمد حلمي حلوة.

- جوائز الاتحاد: قيمة كل منها 10 آلاف جنيه، وقد جاءت كالآتي: "جائزة شعر الفصحى" فاز بها الشاعر الدكتور بشير رفعت سعيد، و"جائزة النقد الأدبي" فازت بها الدكتورة هدى عطية عبدالغفار، و"جائزة الترجمة" فاز بها حسام فتحي نايل، و"جائزة شعر العامية" فاز بها الشاعر مصباح المهدي، و"جائزة الرواية" فاز بها الروائي محمود أحمد عرفات، و"جائزة أدب الأطفال" فاز بها خالد محمد فتحي أبو بكر.

- الجوائز الخاصة: جاءت كالآتي: "جائزة بهاء طاهر لأدباء الصعيد" وقيمتها 5000 جنيه فاز بها أشرف عكاشة، "جائزة الدكتور حسن البنداري" وقيمتها 5000 جنيه فازت بها نور الهدى عبدالمنعم، و"جائزة المرحوم يوسف أبو رية" وقيمتها 5000 جنيه فازت بها انتصار عبدالمنعم.

وقد تم حجب جائزة الراحل د/ عبدالغفار مكاوي، حيث لم يتقدم إليها سوى شخص واحد ولم يحصل على النسبة المقررة للفوز بالجائزة في حالة العمل المفرد، وهي نسبة الـ85%، وكذلك تم حجب جائزة الأستاذ محمد سلماوي للسبب نفسه.