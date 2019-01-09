العاهل الأردني يتلقي دعوة من الرئيس التونسي لحضور القمة العربية

تلقى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، دعوة من الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، لحضور أعمال الدورة العادية الـ30 للقمة العربية، المقرر عقدها في تونس مارس القادم.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن العاهل الأردني تأكيده، خلال لقائه بلزهر القروي الشابي الوزير الممثل الشخصي للرئيس التونسي، والذي سلمه رسالة خطية بالدعوة - حرص بلاده على نجاح أعمال القمة العربية المقبلة، بما يخدم القضايا العربية ويسهم في تفعيل العمل العربي المشترك، فضلا عن إيجاد حلول سياسية لأزمات المنطقة.

وتم خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات الأخوية الأردنية التونسية، والتنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.