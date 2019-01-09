الخارجية الروسية: مستعدون للحوار إذا كانت الولايات المتحدة كذلك

أكد سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن بلاده مستعدة لإجراء مشاورات مع الولايات المتحدة حول "معاهدة القوات النووية متوسطة المدى" على مستوى وزارتي الدفاع والخارجية ومجلس الأمن في الجانبين.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عنه القول: "نحن مستعدون للحوار، إذا ما كانت الولايات المتحدة مستعدة له".

وأوضح: "مستعدون لإجراء مشاورات على مستوى وزارة الخارجية، ووزارة الدفاع، ومجالس الأمن. وإذا ما حدث هذا غدا، سنكون مستعدين غدا. ولكن ينبغي أن يكون الحوار على أساس المساواة بين الجانبين".

وكشف عن أن الجانبين سيجريان اتصالات حول سوريا في القريب العاجل. وقال: "الاتصالات حول مختلف جوانب القضية السورية لم تتوقف. ولا أرى شيئا استثنائيا أو مثيرا في ذلك".

وقال: "لا يتم في أغلب الأحيان الإعلان عن هذه الاتصالات. ولكنها مستمرة بشأن قضايا مختلفة، وستستمر حول قضايا أخرى".