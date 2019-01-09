قال اللواء عبيد محمود الأزهري، والد الرائد مصطفى عبيد شهيد حادث الهجانة الإرهابي، قائلًا إن الشهيد كان الأقرب لقلبه لكونه أصغر أبنائه، كما أنه كان خلوقًا ومبتسمًا وناجح جدًا في عمله بشهادة رؤسائه.

وأشار، في تصريح لبرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، أمس الثلاثاء، إلى ما أثير حول وطنية الشهيد التي دفعته لأداء عمله لحماية أبناء وطنه من شر الإرهاب، قائلًا: «ابني متربي على الوطنية منذ صغره».

وأوضح أن نجله حظي بتربية عسكرية نتيجة عمل الأب ضابطًا في القوات المسلحة واستشهاد جده خلال عمله بالجيش أيضًا، متابعًا: «أن أحتسبه عند الله شهيدًا، لأن لكل آجلٍ كتاب، فطالما الآجل مكتوب فليس هناك أي داعي لأن يخشى أي شخص من الموت».

واستشهد الرائد مصطفى عبيد، الضابط بإدارة مفرقعات القاهرة، يوم السبت الماضي، أثناء تعامله مع عبوة ناسفة زرعت من قبل مجهولين أمام كنيسة أبو سيفين بعزبة الهجانة بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة.