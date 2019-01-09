«التعاون الإسلامي» تدعم الشرعية الدستورية في الجابون وتدين محاولة الانقلاب

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأربعاء، محاولة الانقلاب على المؤسسات الدستورية في جمهورية الجابون التي انتهت بالفشل.

وذكرت المنظمة، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أنها تابعت باهتمام بالغ التطورات الأخيرة في جمهورية الجابون، الدولة العضو في المنظمة، بإقدام بعض العناصر العسكرية على محاولة الانقلاب على المؤسسات الدستورية في البلاد والتي انتهت بالفشل، مؤكدة إدانتها لأي إجراء يخل بالمبادئ الأساسية لميثاقها الذي يؤكد على أهمية الحفاظ على الشرعية الدستورية.

وجددت المنظمة دعمها للحكومة المنتخبة في الجابون، مشددة على رفضها لأي محاولة تهدف لزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد.