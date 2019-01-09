مسؤول أمريكي: يجب فتح الحكومة الفيدرالية لحل خلافات أمن الحدود

أكد زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر على ضرورة فتح الحكومة الفيدرالية لحل الخلافات حول أمن الحدود.

ونقل راديو سوا الأمريكي، اليوم الأربعاء، عن شومر قوله، في تصريحات، "يمكننا تأمين الحدود من دون بناء جدار باهظ الثمن، وعديم الفعالية، ويمكننا استقبال المهاجرين واللاجئين من دون أن نضر بالسلام والأمن".

وأضاف أن تمثال الحرية هو الرمز الأمريكي وليس بناء الجدار الحدودي، مشيرا إلى ضرورة فتح الحكومة الفيدرالية الأمريكية لحل الخلافات حول أمن حدودنا القائمة.

تأتي تصريحات شومر ردا على خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الجدار الحدودي مع المكسيك والذي أكد خلاله أن الآلاف من الأمريكيين قتلوا نتيجة أولئك الذين يدخلون بصورة غير شرعية وسيقتل مثلهم في حال استمر الأمر.