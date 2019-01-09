يبدأ رئيس الاتحاد السويسري اوولي مورير بعد غد، الجمعة، زيارة رسمية للنمسا، يلتقي خلالها بالرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلن.

وقال بيان لرئاسة الجمهورية النمساوية، اليوم، الأربعاء، "إن زيارة رئيس الاتحاد السويسري، والتي تستغرق يوما واحدا، تهدف إلى دعم العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن بحث دور البلدين في الاتحاد الأوروبي، وعددا من القضايا الدولية والإقليمية البارزة".

وأشار البيان إلى أنه من المقرر أن تجري مراسم استقبال رسمية لرئيس الاتحاد السويسري والوفد المرافق له في ساحة قصر هوفبورج الرئاسي، يعقبها جلسة المباحثات الرسمية بين الرئيسين.