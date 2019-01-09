السعودية: مقتل 6 إرهابيين وضبط آخر في عملية أمنية بالقطيف شرق المملكة

أعلنت الأجهزة الأمنية بالمملكة العربية السعودية مقتل 6 إرهابيين وضبط آخر في عملية أمنية استباقية بمحافظة القطيف شرق المملكة.

وقال المتحدث الرسمي برئاسة أمن الدولة، حسبما أودرت وكالة الأنباء السعودية اليوم الأربعاء، إنه نتيجة لمتابعة جهاتها المختصة لأنشطة العناصر الإرهابية بمحافظة القطيف، رصدت مؤشرات قادت بعد تحليلها إلى الكشف عن وجود ترتيبات لتنفيذ عمل إجرامي وشيك والاستدلال على منزل ببلدة الجش بالمحافظة اتخذوا منه وكراً لهم ومنطلقاً لأنشطتهم التي يستهدفون بها أمن البلاد ومقدراتها وسلمها الاجتماعي، وإعاقة وتعطيل مشاريع التنمية بالقطيف.

وأَضاف أنه استنادا إلى هذه المعلومات باشرت الجهات المختصة بالرئاسة عملية أمنية استباقية تم بموجبها محاصرة المنزل سالف الذكر والذي كان يتواجد بداخله سبعة من المطلوبين أمنياً، وقامت بتوجيه النداءات لهم لتسليم أنفسهم إلا أنهم لم يستجيبوا وبادروا بإطلاق النار على رجال الأمن، الأمر الذي اقتضى التعامل مع الموقف بالمثل لتحييد خطرهم والمحافظة على حياة الآخرين من المارة والساكنين في محيط الموقع، ونتج عن العملية مقتل 6 إرهابيين وضبط آخر .. فيما أصيب 5 من رجال الأمن بإصابات طفيفة.

كما تم ضبط 7 رشاشات آلية، وثلاث قنابل تم التعامل معها في الموقع، ومسدس جلوك، وعدد 593 طلقة رشاش و30 طلقة مسدس، و21 مخزن سلاح، و22 هاتف جوال.