جوتيريس يطالب بنشر 75 مراقبا في الحديدة اليمنية لمدة ستة أشهر

كشف أنطونيو جوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة أنه طلب من مجلس الأمن الموافقة على نشر ما يصل إلى 75 مراقبا في مدينة وميناء الحديدة في اليمن لمدة ستة أشهر، لمراقبة وقف إطلاق النار وإعادة نشر قوات طرفي الحرب .

وذكرت قناة "سكاي نيوز" بالعربية أمس، أنه سيكون على مجلس الأمن المؤلف من 15 دولة اتخاذ إجراء بشأن طلب جوتيريس بحلول 20 يناير الجاري تقريبا، والذي ينتهي فيه تفويض مدته 30 يوما لفريق مراقبة مبدئي قاده الجنرال الهولندي باتريك كمارت .

ولم يتضح حتى الآن عدد أفراد فريق المراقبة الموجود حاليا في الحديدة، فيما قالت الأمم المتحدة إن أفراد الفريق غير مسلحين ولا يرتدون زيا موحدا.

وفي نهاية الشهر الماضي، طلب مجلس الأمن من جوتيريس التوصية بفريق مراقبة آخر أكبر عددا، وقال دبلوماسيون إن مشروع القرار بالموافقة على مقترح جوتيريس لم تقدمه إلى المجلس حتى الآن أي من الدول الأعضاء.