شهد نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري عبد الرزاق تربش تدشين المجموعة البرلمانية للصداقة الجزائرية – العراقية، اليوم الأربعاء، بمقر المجلس الشعبي الوطني الجزائري (الغرفة الثانية بالبرلمان)، بحضور القائم بأعمال سفارة العراق بالجزائر أركان جردان عبد القادر.

وأكد تربش في بيان للمجلس، حرص الجزائر على الارتقاء بعلاقاتها مع كافة الأقطار العربية والإسلامية وبخاصة العراق الذي تربطه بالجزائر علاقات تاريخية قوية وقواسم مشتركة.

وقال إن التواصل الفعال والدائم بين البرلمانيين من الجزائر والعراق ومن خلال مجموعة الصداقة سيمكن من تبادل الرؤى والأفكار وتوضيح وتوحيد المواقف بشان العديد من القضايا المشتركة.

كما أبرز تربش الأدوار التي أصبح يضطلع بها البرلمان وخاصة المجلس الشعبي الوطني في دستور 2016 الذي أولى مكانة خاصة للدبلوماسية البرلمانية باعتبارها مكملة وداعمة للدبلوماسية الرسمية.

من جهته، شدد القائم بالأعمال العراقي على أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين على مختلف المستويات، داعيًا البرلمانيين من البلدين إلى لعب دور أساسي في تفعيل هذا التقارب من خلال تبادل التجارب والخبرات والاتفاقيات المبرمة بين الجزائر والعراق.